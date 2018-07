Ciudad de Masaya sitiada por fuerzas a favor de Daniel Ortega

Nicaragua vive otra jornada violenta este martes 17 de julio, cuando fuerzas allegadas al presidente Daniel Ortega lanzaron la “operación limpieza”, sobre la ciudad de Masaya.

La metrópoli de mayoría indígena, es símbolo de la resistencia, sobre todo el barrio de Monimbó.

“¡Atacan Monimbó! Las balas están llegando hasta la parroquia María Magdalena, en donde está refugiado el sacerdote” de ese templo, escribió en Twitter el arzobispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.



La población ha levantado en la ciudad barricadas de adoquines de hasta dos metros.

“¡Que Daniel Ortega detenga la masacre! ¡A la gente de Monimbó les ruego, salven sus vidas!”, agregó Báez.

Las campanas de las iglesias sonaron al tiempo que ráfagas de armas de todo calibre se escucharon por todos lados de Masaya, dijeron testigos que llamaron a emisoras de Managua.

Por otra parte, unas 37 camionetas llenas de antimotines y parapolicías fuertemente armados ingresaron desde la madrugada por los cuatro costados de Masaya, 30 kilómetros al sur de Managua, según imágenes subidas en las redes sociales por vecinos de la ciudad.

“Nos están atacando por varios puntos de aquí de Monimbó”, dijo en un audio enviado por WhatsApp el dirigente del Movimiento de Estudiantes 19 de Abril, Cristian Fajardo.

La ciudad de Masaya se declaró en rebeldía desde que iniciaron en abril las protestas antigubernamentales que reclaman la salida del poder de Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

El pasado domingo, un amplio operativo en Masaya y ciudades vecinas dejó al menos 10 muertos y numerosos heridos, según organismos de derechos humanos. La policía confirmó solo dos víctimas fatales, incluido uno de sus agentes.

Los gobiernos de al menos 10 países se pronunciaron sobre la situación en Nicaragua exhortaron el cese de la violencia y la reactivación del diálogo entre las partes.

Por su parte, Estados Unidos anunció la revocación de visas a funcionarios señalados de violar los derechos humanos durante la crisis.

The U.S. condemns the ongoing attacks by Daniel Ortega’s para-police against university students, journalists, and clergy across the country. We call on Ortega to cease his repression of the people of #Nicaragua immediately. https://t.co/j4iPAFU4ac pic.twitter.com/v5VoZDJo7s

— Heather Nauert (@statedeptspox) July 16, 2018