¡Al Rojo vivo! El defensa pone a Argentina en octavos, con una volea “impensable”

Marcos Rojo dio el pase a la Argentina a los octavos de final del Mundial de Rusia, con un tanto a los 85 minutos frente a Nigeria, y sentenciar el 2-1.

La albiceleste había sufrido casi todo el juego, luego de un error de Javier Mascherano que permitió que Nigeria empatara con un penal 1-1 y mandara en ese momento, de regreso a casa a los charrúas.

Mascherano “abrazó” a un jugador de Nigeria en el área, lo cual obligó al árbitro Cuneyt Cakir a marcar el punto desde los once pasos.

El penal lo marcó Victor Moses, lateral del Chelsea, al minuto 50.

Antes, un Messi que empezaba iluminado, marcó un golazo a los 30 minutos tras recibir de forma magistral, un pase de Ever Banega.

Minutos después, al 14, el astro se pudo consagrar al estrellar un tiro libre en el palo izquierdo del meta africano.

“La Pulga”, a diferencia del encuentro ante Croacia, salió decidida a definir el partido desde el comienzo.

