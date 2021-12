Max Verstappen gana su primer título de Fórmula 1 en dramático final

Max Verstappen logró su primer Campeonato Mundial de Fórmula 1 después de vencer a Lewis Hamilton en un controvertido final de temporada en el Gran Premio de Abu Dhabi el domingo.

Esta temporada había sido anunciada como una de las mejores en la historia del deporte y la carrera por el título se redujo a la última vuelta.

Respect all round on the podium after an epic title race that will be remembered forever 🏆 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 @Max33Verstappen @LewisHamilton pic.twitter.com/EDgKox9AoJ

Hamilton por poco obtiene su octavo título mundial, lo que batiría un récord, hasta que un accidente provocó que la carrera se reiniciara cuando quedaba la última vuelta.

And simply the greatest day so far in the racing life of @Max33Verstappen 👑 👀 #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/o3SsSC5THG

A Verstappen se le permitió comenzar casi al lado de Hamilton, a pesar de que el británico había establecido una ventaja saludable con solo cuatro vueltas para el final.

El piloto de Países Bajo, con neumáticos nuevos, tuvo el ritmo para adelantar a su rival y ganar una de las carreras más dramáticas de la Fórmula 1.

In the end, it went right down to the *very* end

Max Verstappen passes Lewis Hamilton on the final lap of the final race of 2021, to claim the title 👀

What a season

What a battle #AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/HK6C3pzJru

— Formula 1 (@F1) December 12, 2021