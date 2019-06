«Me encanta cuando me llamas Señorita», el nuevo éxito de la red

Recientemente los cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes, estrenaron su nuevo sencillo llamado «Señorita».

El pasado viernes 21 de junio se dio a conocer esta nueva colaboración musical entre Cabello y Mendes.

Con influencia de ritmos latinos, la cantante de ascendencia cubana empieza la canción con «I love it when you call me Señorita», que traducido al español es «Me encanta cuando me llamas Señorita».

En menos de una semana, el sensual vídeo alcanzó ya más de 83 millones de vistas.

Pero… ¿qué lo hizo tan especial?

La trama muestra a un joven viajero y una camarera que cruzan miradas y quedan flechados.

A pesar de que la atracción es obvia, es algo pasajero y después de encuentros amorosos se separarán.

Sin embargo, lo que envuelve a esta historia es la armonía y la naturalidad con la que ambos cantantes actúan.

Mismo que ha desencadenado rumores de un posible amor entre Shawn y Camilla, pero ambos lo han desmentido al declarar que solo son muy buenos amigos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de camila (@camila_cabello) el 18 Jun, 2019 a las 7:00 PDT

Explosiva sensualidad

El vídeo en su totalidad derrocha una explosiva atracción y sensualidad con escenas «candentes».

Además de los apasionados bailes que prenden la letra cuando ambos aparecen en una habitación.

Sin duda los fans han quedado boquiabiertos y encantados con este nuevo éxito.

Ver esta publicación en Instagram Señorita…@camila_cabello 🖤🌹 Una publicación compartida de Shawn Mendes (@shawnmendes) el 21 Jun, 2019 a las 10:39 PDT

Detrás de escena

Con la naturalidad con la que se le ve a Camila Cabello y Shawn Mendes, pocos creerían que fueron las escenas más difíciles.

Ambos declararon que estaban muy nerviosos al momento de las grabaciones.

Camila confesó que para armarse de valor tuvo que tomar varias copas de vino.

Por si fuera poco, previo al rodaje, los cantantes estuvieron ensayando cada baile pero no todo salió bien.

