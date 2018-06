Melania Trump visita frontera para observar “qué es real” en crisis de inmigrantes

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, visita McAllen, Texas, para conocer de cerca la situación de las familias inmigrantes en la frontera de esa nación y de menores de edad.

El anuncio fue realizado por la oficina de comunicación de la Casa Blanca.

Se convierte en la primer integrante de la familia Trump en verificar personalmente la situación de los inmigrantes en la frontera.

“Ella quiere ver qué es real”, aseguró el vocero de la primera dama, Stephanie Grisham. “Ella quiere ver de cerca lo que ha visto solo en la televisión; quiere comprobar la realidad de lo que está pasando”, agrega.

First lady Melania Trump speaks at an immigration detention center in Texas during an unannounced visit: I’d like to ask how I can help to get these children reunited with their families as quickly as possible https://t.co/22A10ihSJu pic.twitter.com/tRPUTYxhe6

— CNN (@CNN) June 21, 2018