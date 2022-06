Dos menores de edad guatemaltecos estarían entre los heridos en tráiler localizado en Texas

Dos menores de edad guatemaltecos estarían entre los heridos en tráiler abandonado en Texas, en el que se localizaron 46 migrantes muertos.

Autoridades estadounidenses trasladaron a 16 heridos del tráiler ubicado en San Antonio.

De esas personas, 12 son adultos y 4 menores de edad, dijo el jefe de bomberos de San Antonio, Charles Hood, quien habló en una conferencia de prensa junto con otros funcionarios.

El canciller mexicano Marcelo Ebrard, fue la principal fuente de información en habla hispana, y adujo que los migrantes habrían muerto «asfixiados». «Condolencias a las víctimas y sus familias. Aún no conocemos nacionalidades», escribió en inicio el canciller del gobierno de Andrés Manuel Obrador.

Luego, en un tuit, Ebrard fue el primero en decir que habían guatemaltecos entre los lesionados y que son menores de edad.

Por su parte las autoridades guatemaltecas, solo se limitaron a informar que seguirían los datos revelados por el funcionario mexicano para verificar su veracidad.

En su cuenta de Twitter el presidente Alejandro Giammattei lamentó lo sucedido y volvió a recordar su propuesta de endurecer penas de cárcel para los traficantes de personas.

Del lado estadounidense, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, también lamentó el hecho y anunció una investigación liderada por la dependencia que dirige, la Policía de San Antonio y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

ICE @HSI_HQ has initiated an investigation with the support of @SATXPolice and @CBP. Human smugglers are callous individuals who have no regard for the vulnerable people they exploit and endanger in order to make a profit.

— Secretary Alejandro Mayorkas (@SecMayorkas) June 28, 2022