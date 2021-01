Al menos 400 mil menores no recibieron micronutrientes en 2020

Diputados que integran el Frente Parlamentario contra el Hambre, presentaron un informe con resultados de la fiscalización realizada durante el 2020 en seguridad alimentaria y nutricional del país.

El diputado Jairo Flores, presidente del Frente Parlamentario contra el Hambre, dijo que en el año 2020 se asignó a los programas de combate a la desnutrición del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POASAN), Q5 millones 400 mil 709, de los cuales se ejecutó menos del 90%, mientras que Q533 millones no fueron invertidos en el programa.

Además, en el documento se menciona que de 17 instituciones que conforman el POASAN, solo el Ministerio de Educación ha dado cumplimiento al Decreto 16-2017, Ley de Alimentación Escolar, que abarca casi el 50 por ciento del presupuesto.

«Cero por ciento del MAGA de los 50 millones que se destinaron dentro del marco de la pandemia para apoyo del agricultor, no se ejecutaron. Creemos que siendo el agricultor un aliado estratégico para la seguridad alimentaria, este dinero debió tener un mejor fin», dijo el diputado Jairo Flores.

El informe muestra que en la semana 53 hay 27 mil 913 casos y 50 niños fallecieron por desnutrición aguda, cifras que duplican la cantidad de casos anuales en los últimos 5 años; por lo que recomiendan reorientar las políticas públicas e identificar los casos de desnutrición crónica.

Se agrega que 9 mil 227 menores no fueron atendidos con el tratamiento adecuado y 2 mil 045 tienen desnutrición severa; 421 mil 646 infantes no fueron beneficiados con micronutrientes y 38 mil 714 agricultores familiares y agricultores de infra subsistencia no recibieron apoyo gubernamental.