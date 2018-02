Nueva queja contra Velásquez genera campaña de respaldo a la Cicig

Luego de que Sandra Jovel, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, se quejara ante António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, del trabajo de Iván Velásquez, a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), sectores políticos de Estados Unidos y entidades internacionales han salido en defensa de este último.

Lee más: ONU se planta con una negativa a las razones de Jovel para sacar a comisionado

El congresista estadounidense, Eliot Engel, envió un mensaje a favor de la gestión de Iván Velásquez, en la cuenta de Twitter del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes -Demócratas.

El gobierno de Guatemala debe dejar que el comisionado Iván Velásquez continúe su labor libre de interferencias. Republicanos y demócratas apoyan a Iván y a la CICIG”, dice el tuit.

Could not agree more with my friend Rep @RosLehtinen — #Guatemala gov’t must let @CICIGGt Commissioner Ivan Velasquez continue his excellent work, free from interference. Republicans and Democrats strongly support Ivan & @CICIGGt #IvanSeQueda https://t.co/NuhrW7oNKt — House Foreign Affairs Committee Democrats (@HFACDemocrats) February 7, 2018

De la misma forma lo hizo Ileana Ros-Lehtinen, integrante de la Cámara de Representantes del Estado de Florida, republicana.

Condeno los repetidos ataques del gobierno de Guatemala contra el trabajo de la Cicig y del comisionado Velásquez. Combatir la corrupción, promover transparencia y responsabilizar a personas e instituciones gubernamentales son pasos fundamentales para lograr democracia a beneficio del pueblo”, manifestó Ros-Lehtinen.

Condeno los repetidos ataques del gobierno d #Guatemala hacia trabajo d @CICIGgt Comisionado Velásquez. Combatir la corrupción, promover transparencia y responsabilizar a personas e instituciones gubernamentales son pasos fundamentales p lograr #democracia a beneficio del pueblo — Ileana Ros-Lehtinen (@RosLehtinen) February 6, 2018

Además, el representante de Nueva Jersey, Albio Sires.

I stand firmly with my friends @RosLehtinen & @RepEliotEngel. The rule of law must prevail in #Guatemala & @CICIGGt Commissioner Ivan Velasquez must be allowed to freely continue his important work. The United States strongly stands behind Commissioner Velasquez. #IvanSeQueda https://t.co/fE2PsBpGCW — Albio Sires (@RepSires) February 7, 2018

Embajador respalda a la Cicig

Por su parte, Luis Arreaga, embajador de EE.UU. en Guatemala, reafirmó con una fotografía su compromiso con la Comisión y su representante.

El 1 de febrero pasado, el secretario de Estado de EE.UU. Rex Tillerson expresó: “Debemos erradicar la corrupción en cualquiera de sus variantes. En Guatemala seguimos apoyando a la Cicig”.

Could not agree more with my friend Rep @RosLehtinen — #Guatemala gov’t must let @CICIGGt Commissioner Ivan Velasquez continue his excellent work, free from interference. Republicans and Democrats strongly support Ivan & @CICIGGt #IvanSeQueda https://t.co/NuhrW7oNKt — House Foreign Affairs Committee Democrats (@HFACDemocrats) February 7, 2018

También debes leer: Tras advertencia, Jimmy Morales se reunirá con Trump en Washington

Comentarios

comentarios