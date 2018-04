Mister Chip: El Barcelona muere en la Champions, cuando Messi no marca

Los datos de Mister Chip son contundentes: si Lionel Messi no aparece en una eliminatoria de la Champions League, el Barcelona es eliminado.

El estadístico español fue muy claro, pues hoy, cuando el argentino culminó su participación en la llave de cuartos de final ante la Roma, pasó sin pena ni gloria.

No marcó ni en la ida ni en la vuelta, y eso sentenció al club catalán.

Todos los KO´s del Barça desde el debut de Messi:

2007: no marcó al Liverpool

2008: no marcó al United

2010: no marcó al Inter

2012: no marcó al Chelsea

2013: no marcó al Bayern

2014: no marcó al Atlético

2016: no marcó al Atlético

2017: no marcó a la Juve

2018: no marcó a la Roma

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) April 10, 2018