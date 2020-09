¡Así llegó! Messi ya se presentó a entrenar con el Barcelona

Tras finalizar las dudas sobre su continuidad con el Barcelona, el astro Lionel Messi acudió este lunes al entreno del club.

Luego que se confirmara su continuidad, Messi se presentó al entreno del primer equipo, a donde llegó esperado por aficionados y periodistas.

Lionel Messi training with the rest of his Barcelona teammates for the first time since his transfer saga ended and he decided to stay at the club! pic.twitter.com/xvOE4Wmimr

— Football Daily (@footballdaily) September 7, 2020