Messi gana The Best y estos son los mejores memes

Los memes no se hicieron esperar luego de que el argentino Lionel Messi es el ganador del premio The Best de la FIFA al futbolista más destacado del último año en el mundo.

Messi superó a Cristiano Ronaldo y a Virgil Van Dijk.

Messi gana premio por primera vez

Es la primera vez que el argentino gana el galardón: en en 2016 y 2017 fue segundo tras Cristiano Ronaldo.

En 2018 lo ganó Luka Modric y Messi no estuvo en el Top 3.

El brasileño Alisson Becker fue nombrado el mejor portero, mientras que Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, fue el mejor entrenador.

El rumano Daniel Zsori ganó el premio Puskas al mejor gol del año, la sorpresa de la noche, superando a Leo y al colombiano Juan Fernando Quintero. Una chilena de lujo del futbolista del Debrecen.

El 11 ideal de la FIFA es conformado por Alisson, De Ligt, Van Dijk, Ramos, Marcelo, De Jong, Hazard, Modric, Ronaldo, Messi y Mbappé.

La estadounidense Megan Rapinoe fue elegida como la mejor jugadora. En tanto Sari Van Veenendaal (Atlético/Holanda) fue la mejor arquera, Jill Ellis (Estados Unidos) la mejor entrenadora.

¡A reír!

#FIFAFootballAwards

El The Best para Messi y La cara de Van Dijk lo dice todo… pic.twitter.com/rTJM9ZolYk — Artrool Stiven 👔⚽ (@AStivenCOL977) September 23, 2019

Messi, "mejor jugador del año" 🇦🇷Messi en 2019: ✅Liga

❌Copa América

❌Remontada vs Liverpool

❌Copa 🇵🇹Cristiano en 2019: ✅Serie A

✅Serie A MVP

✅Supercopa

✅Nation’s League

✅Máximo goleador clasificación Euro

💯% de los goles de la Juve en UCL en rondas KO. pic.twitter.com/4CUhOOAI8P — Cristiano Ronaldo ⬜⬛ 🐐 (@Cr7Fran4ever) September 23, 2019

Los madridistas del chiringuito cuando le an dado el premio a Messi pic.twitter.com/Tv0mhovsHd — juanalongon (@AlanzabeJuan) September 23, 2019

El día que Messi gane un Mickey de oro como lo hizo Javier Hernández, ese día hablamos. pic.twitter.com/mu8udm0aq0 — CasiGuapo (@Elme_sero) September 23, 2019

Jamás en mi sano juicio me perdería un partido en donde juegue el más grande la historia. pic.twitter.com/3ahNviutXR — HINCHA DE MESSI ♡ (@Jenniferagueroo) September 23, 2019

Messi The Best 2019 todos los madrilistas en este momento… 😂 pic.twitter.com/IekLNoiTBk — luis rodriguez (@luisedurodrigu2) September 23, 2019

Se equivocaron de Messi, el premio The Best tenía que ir para Mateo. 🙌🏆 pic.twitter.com/fioQhabiWp — ⚽️ Gran DT (@GranDToficial) September 23, 2019

Messi gana su primer ‘The Best’ Suena raro lo de su primer… pic.twitter.com/w06F85B95B — ZonaJuanjo (@_ZonaJuanjo_) September 23, 2019

¡Se hizo justicia!, Messi gana el #TheBest 👏👏👏 El mejor futbolista de la historia gana el trofeo al mejor jugador del año, en cambio Cristiano Ronaldo no acude a la gala como refleja su mal perder, no se esperaba menos de un ser arrogante, prepotente y envidioso. pic.twitter.com/nqhishV8Xu — Zona_Blaugrana (@Zona_Blaugrana) September 23, 2019

La cara de Van Dijk al ver a Messi quedarse con #TheBest. pic.twitter.com/Q15nsW0iLr — Profesor. (@DigameProfesor) September 23, 2019

Uno de estos niños ya sabe que es hijo de Messi y no tendrá que laburar nunca en su vida. El otro todavía no cayó. pic.twitter.com/veoRt5ewBj — Yuyin 💚 (@macapineiro) September 23, 2019

