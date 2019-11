¡Por qué no se la pasó! Los memes del «desprecio» de Messi a Griezmann

El Barcelona pecó de falta de ideas y regaló dos puntos a un Slavia de Praga que tuvo sus oportunidades por momentos. Messi tuvo una, pero quizá debió dejársela a Griezmann.

Los checos tuvieron en el nigeriano Peter Olayinka a su mejor arma al ataque, pues puso en apuros a la defensa blaugrana.

Sin embargo, las afrentas del africano fueron solo durante el primer tiempo.

⏲️ FULL TIME | Neither came goals, nor the winner! There was simply no way to score past Kolář today as well! And thus, we take a point after a heroic performace at Nou Camp! 🤝

🔵🔴 0:0 🔴⚪️ #barsla pic.twitter.com/n95PE8yZaW

— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) November 5, 2019