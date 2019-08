Tribunal mexicano dice que el consumo de cocaína es legal, para estas dos personas

En un fallo histórico, un tribunal de la Ciudad de México dijo que dos personas deberían poder consumir cocaína legalmente.

El fallo significa que las dos personas, que no están identificadas, pueden consumir, pero no vender, pequeñas cantidades de cocaína, según México United Against Crime (MUCD), una ONG que presentó documentos legales en el caso como parte de su estrategia para cambiar la política de drogas del país.

Esta es la primera vez que el consumo de cocaína se legaliza en México, pero el fallo aún debe ser ratificado por un tribunal superior.

Llega en un momento en que México está lidiando con su política de drogas bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo plan de desarrollo oficial para 2019-2024 se compromete a reformar un “enfoque prohibicionista” que llama “insostenible” debido a la “violencia y los problemas de salud pública que ha generado”.

Fallo no legaliza cocaína

El fallo judicial ordena al regulador nacional de salud de México, Cofepris, autorizar a dos personas a poseer, transportar y consumir cocaína legalmente.

Sin embargo, un funcionario de Cofepris dijo que dicha autorización está fuera de su competencia, y como resultado ha bloqueado la orden judicial.

La orden se entregó en mayo, pero ahora será revisada por un tribunal.

En una declaración, MUCD enfatiza que el fallo solo se aplicará si el tribunal lo confirma y subraya que no legaliza la cocaína.

La organización dijo que el fallo marca una nueva etapa en la comprensión del poder judicial de las drogas y ofrece la oportunidad de pedir el fin de la guerra contra las drogas y la redistribución de los recursos públicos para combatir otros delitos.

“Hemos pasado años trabajando por un México más seguro, justo y pacífico”, dijo Lisa Sánchez, directora de MUCD.

“Este caso se trata de insistir en la necesidad de dejar de criminalizar a los usuarios de drogas… y diseñar mejores políticas públicas que exploren todas las opciones disponibles, incluida la regulación”.

México es un importante punto de tránsito para la cocaína en ruta hacia Estados Unidos, y las pandillas de tráfico han crecido en tamaño y poder gracias a las vastas ganancias del comercio.

La guerra contra las drogas en el país comenzó en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón envió al ejército a combatir a los traficantes.

Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de EE. UU. de 2018, “muchas fuentes indican” que cerca de 150.000 homicidios intencionales en México desde 2006 estaban vinculados al crimen organizado.

En 2018, México registró 33.341 homicidios, el número más alto desde que el país comenzó a mantener registros.

MUCD quiere que el gobierno reforme la política de drogas como una forma de mejorar la seguridad pública y también ha hecho campaña por cambios a la legislación sobre la marihuana.

En 2017, la marihuana se legalizó con fines médicos y científicos, y en noviembre de 2018 la Corte Suprema dictaminó que una prohibición general del uso recreativo era inconstitucional, informa Reuters.

Ese mismo mes, el gobierno de López Obrador presentó un proyecto de ley que permitiría el uso recreativo y crearía una industria de marihuana medicinal, según Reuters.

Por ahora, Cofepris otorga permisos para usar marihuana de forma individual.

