Durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México no tendrá Primera Dama. La esposa del vencedor en los comicios del 1 de julio propuso poner fin a esa tradición.

“No tengo intereses político electorales y para ser más clara: no voy a ser candidata a nada ni seré funcionaria pública, así que no imaginen un escenario diferente”, declaró Beatriz Gutiérrez Müller.

La esposa de Amlo hubiera sido la Primera Dama con mayores niveles de estudio en la historia de México, pero cree firmemente que no sería fiel a sí misma si ocupara esa posición.

“En México no queremos que haya mujeres de primera ni de segunda; tampoco queremos que haya hombres de primera ni de segunda. En México hay mujeres, en México hay hombres, con todo respeto a las mujeres que han actuado antes con este papel, decir primera dama es algo clasista, todas somos mujeres, todas hacemos algo importante”, afirmó, durante un mitin en Minatitlán, Veracruz.

PAPEL DE LA MUJER DE UN PRESIDENTE

A juicio de Gutiérrez Müller, la esposa de un presidente de la República tiene que ser algo bien distinto de lo que fue hasta este momento.

“Esto que digo tiene un fundamento también legal. En México, el artículo 80 de la Constitución señala que el Poder Ejecutivo recae en una persona, de modo que el poder presidencial no debe ser de una familia ni de un matrimonio”, puntualizó.

La compañera de un presidente debe participar en todo lo que pueda hasta un límite, eso es ser una compañera, un compañero; no hablo para nada de una esposa que se convierte en una sombra complaciente o dócil ante un sistema que perpetúa las desigualdades”, añadió.

Por supuesto, acotó, esta labor no impide estar en las buenas y en las malas con su esposo, pensando y haciendo de manera crítica y constructiva, pero sin dejar de hacer lo suyo.

Gutiérrez Müller aseveró que aspira a ser la esposa de un presidente que haga grandes cosas por el país, pero descartó la posibilidad de convertirse en lo que ha criticado “porque sería imperdonable”.

“Yo quiero ser su compañera y también quiero ser Beatriz, quiero seguir haciendo lo que me realiza: ser madre, procurar a mi familia y continuar con mi profesión que me gusta mucho. Gracias a todo lo anterior es que he logrado salir adelante de todas las tempestades que hemos atravesado, no puedo abandonar mi soporte ni mi vida personal”, enfatizó.

¿QUIÉN ES GUTIÉRREZ MÜLLER?

Beatriz Gutiérrez Müller mantuvo un perfil bajo en estas más de tres décadas que López Obrador figuró en la escena política de México.

Sin embargo, es una mujer que guarda muchos datos interesantes de sí misma y de su carrera.

Por todo esto, más que la esposa de alguien, es una mujer preparada para continuar por camino propio y en todo caso contribuir a una gestión eficaz de su esposo.

1. Estudió Comunicación en la Universidad Iberoamericana, en el Plantel Golfo Centro, en Puebla, y se tituló con la tesis Regulación del uso de los medios de comunicación en leyes electorales federales.

2. Concluyó una Maestría en Letras Iberoamericanas (2002), en la misma institución, con la tesis El arte de la memoria en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España

3. Realizó un doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

3. Trabajó de periodista durante más de una década para El Universal, en Puebla; en Argos Comunicación y como productora de Epigmenio Ibarra.

4. Tuvo a su cargo la Dirección de Difusión del Gobierno del Distrito Federal, durante el período de gobernador de López Obrador.

5. También fungió como asesora de Asuntos Internacionales para esa instancia.

6. Tiene en su haber tres novelas publicadas: Larga vida al Sol, Dos revolucionarios a la sombra de Madero y Viejo siglo nuevo.

7. Dio clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de Enfoques Estructurales en Comunicación y al frente del Taller de Expresión Oral y Escrita.

