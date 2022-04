«Mi hija esta muerta. Creí en la Fiscalía» dijo el padre de Debanhi Escobar

Después de 13 días de búsqueda, la Fiscalía de Nuevo León localizó el cuerpo sin vida de Debanhi Escobar. El cadáver de la joven, de 18 años, se ha localizado en el interior de una cisterna abandonada en el motel de Nueva Castilla, a pocos metros del lugar en donde desapareció.

Esto lo confirmó el padre de Debanhi el viernes por la madrugada, después de que un equipo de buzo rescatara el cuerpo y pudiera reconocer la ropa.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública de México, detalló que el cadáver portaba el crucifijo y la ropa que la joven llevaba puesto el día de su desaparición; además, indicó que el cuerpo fue llevado al forense para hacer la necropsia y poder confirmar genéticamente si se trata de Debanhi.

La localización del cuerpo días después y cerca del lugar en donde desapareció indignó a los padres de Debanhi. El padre de la joven gritaba a las autoridades “¡13 día aquí! ¿cuántas veces estuvieron aquí?”.

Mientras transmitía en vivo, Mafian Tv en Facebook, autoridades cercaron Motel Nueva Castilla en Escobedo.

Papá de Debanhi, gritó a los investigadores "13 días aquí, cuantas veces estuvieron aquí", medios locales afirman que el cuerpo de la jóven fue hallado en el lugar.

“Estoy molesto porque me equivoqué: creí en la Fiscalía. Nunca me pasaron los tomos, yo les pedía copias, que es mi derecho como víctima, nunca los tuve en mi poder porque ellos no hicieron su trabajo. Exijo justicia. ¿En que momento supieron? No nos informaron. ¿A quienes informaron? Al llegar aquí no nos dieron espacio que pode derecho tenemos” dijo el padre de Debanhi.

"Mi hija está muerta y no sé qué hacer": Mario Escobar, padre de Debanhi

Debanhi Escobar desapareció en la madrugada del 9 de abril, después de acudir a una fiesta en una quinta en Escobedo con dos amigas. Tras molestia, las amigas se marcharon antes; sin embargo, enviaron a un conductor de una plataforma de vehículos para que la recogiera.

Aún se desconoce el porque Debanhi se baja del vehículo y se queda sola en ese punto de la orilla de la carretera, entre una empresa de transportes y el motel Nueva Castilla, en donde el taxista le toma su última fotografía.

Según se conoce la fotografía llega a la familia de Debanhi, cuando le escriben a las amigas y ellas envían la imagen.