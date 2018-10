Pese a advertencias, migrantes hondureños continuarán llegando al país

Migrantes hondureños han tomado al país como un punto para abastecerse, mientras continúan hacia Estados Unidos. Se espera que más arriben en las próximas horas.

Pese a las advertencias de los países del Istmo y, sobre todo, del país estadounidense, la denominada Caminata del Migrante sigue avanzando.

Tras serles permitido el paso en la frontera de Guatemala a centenares de ciudadanos hondureños, muchos de ellos tuvieron apoyo en Chiquimula y en la capital.

En la capital, la Casa del Migrante albergó a no menos de mil personas y se espera que hoy ingrese un número similar que busca una mejor vida en el norte.

Ante la magnitud del flujo migratorio, autoridades del centro de resguardo solicitan víveres, utensilios de limpieza y medicinas.

Algunos entrevistados por Canal Antigua agradecieron la ayuda de la institución y de los guatemaltecos en general.

“Venimos huyendo de la delincuencia. Como que Dios puso a esta gente aquí, a ustedes los guatemaltecos; no tenemos de qué quejarnos, nos llevamos su cariño”, adujo un ciudadano hondureño.

A su vez, Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante, también agradeció la ayuda de los guatemaltecos y de organizaciones sociales.

A esta hora de la mañana se observan filas de migrantes que esperan utilizar el servicio de Transmetro para continuar su recorrido.

Por su parte, en Esquipulas, Chiquimula, también muchos de los visitantes del vecino país ya retoman la ruta hacia territorio estadounidense.

Centenares de ellos pasaron la noche en el gimnasio de la iglesia católica de la localidad, donde recibieron diversas muestras de apoyo de pobladores y estudiantes universitarios.

Ayer por la noche, el presidente Donald Trump extendió su advertencia a Guatemala sobre el retiro de ayuda al país, si no detiene a los migrantes que avanzan hacia EE.UU.

En un primer tuit, Trump había dirigido su mensaje al mandatario hondureño Juan Orlando Hernández.

We have today informed the countries of Honduras, Guatemala and El Salvador that if they allow their citizens, or others, to journey through their borders and up to the United States, with the intention of entering our country illegally, all payments made to them will STOP (END)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 de octubre de 2018