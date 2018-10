Mike Pence “regaña” a países de Centroamérica por relaciones con China

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, llamó la atención este jueves a Guatemala, Honduras y El Salvador sobre sus vínculos comerciales con países como China, durante una conferencia sobre el Triángulo Norte de Centroamérica en Washington.

Pence recibió en la sede del Departamento de Estado a los mandatarios de Guatemala, Jimmy Morales, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, así como al vicepresidente de El Salvador, Oscar Ortiz, en la II Conferencia sobre la Prosperidad y la Seguridad en Centroamérica.

“Les digo a cada uno de los países representados aquí, en nombre de mi gobierno, en un momento en que ustedes construyen asociaciones comerciales con otras naciones como China, les pedimos que se concentren y les pedimos transparencia y que piensen en sus, y en nuestros, intereses a largo plazo”, dijo Pence.

La conferencia, centrada en el tema de la migración, también contó con la participación del canciller mexicano Luis Videgaray, y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.

“Hoy, en un momento en que China intenta expandir su influencia en la región, la mejor manera de resolver estos problemas, creemos que es el fortalecimiento de los vínculos entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte”, dijo Pence.

La conferencia tuvo que ser reprogramada después de que en septiembre Estados Unidos retiró a sus embajadores en El Salvador, República Dominicana y a su encargada de negocios en Panamá, cuando estos países decidieron restablecer sus relaciones con China y rompieron con Taiwán.

Taiwán y China mantienen desde hace años un tire y afloje diplomático con países en desarrollo, prometiéndoles apoyo económico y otras ayudas a cambio de reconocimiento diplomático.

Después de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzó la política de “tolerancia cero” frente a la inmigración clandestina, más de 2,300 menores fueron separados de sus padres, que habían cruzado ilegalmente la frontera con el país del Norte.

En cuanto a la inmigración, Pence dijo que los líderes centroamericanos debían enviar un mensaje a sus ciudadanos: “Si no pueden venir a Estados Unidos legalmente, no deberían venir”.

In this Hemisphere of Freedom, as our Nation prospers and your Nations prosper, we will stem the tide of this migration crisis. We will confront those who do us harm through drug trafficking and gang violence. And we will create greater opportunity and prosperity. pic.twitter.com/2dNpweb9nn

— Vice President Mike Pence (@VP) 11 de octubre de 2018