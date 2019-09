Miles de rayos quedan registrados en Washington (Video)

Se registraron alrededor de 1.250 rayos en el oeste del estado de Washington durante una tormenta que causó apagones generalizados este sábado por la noche, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

Una fuerte línea de tormentas eléctricas se desarrolló sobre el oeste de Washington, trayendo rayos con frecuencia, lluvias fuertes, inundaciones y granizo a la región de Puget Sound, según la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Seattle.

Yeah I told my kids this is the craziest storm we've seen in years in Washington. Told them this is Florida type lightning and thunder. pic.twitter.com/VKKAmkS0Ta

Los 1.250 rayos fueron entre las 6 p.m. y las 9 p.m. hora local, dijo. De esos, 200 se registraron en el área metropolitana de Seattle de 8 p.m. a 9 p.m. El intenso calor del rayo genera un sonido llamado trueno, que se transmite a través del aire a la velocidad del sonido, agregó.

Los rayos y los truenos ocurren al mismo tiempo, pero como la luz viaja más rápido que el sonido, el relámpago se ve antes de que se escuchen los truenos.

“Cuando cae un rayo, se genera un destello de luz brillante. La luz viaja a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por segundo, lo que significa que vemos el destello inmediatamente cuando ocurre”, dijo la NASA.

Whew! The #storm last night was wild to watch! All the #thunder & #lightning. Hope everyone is safe in #washington! Good thoughts for all! Here's a #video from my night! Actually caught the bolts! ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/NJPxc8E5Y1

