Miles firman una petición para que permitan jugar a Djokovic el US Open

Más de 12 mil personas firmaron una petición en línea en Change.org pidiendo a la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA, por sus siglas en inglés) y al gobierno de EE.UU. que le permitan a Novak Djokovic competir en el US Open.

El 21 veces campeón de Grand Slam no puede ingresar a Estados Unidos debido a las reglas que exigen que los viajeros estén completamente vacunados contra la COVID-19.

«No hay absolutamente ninguna razón en esta etapa de la pandemia para no permitir que Djokovic compita en el US Open 2022. El gobierno de EE.UU. y la USTA deben trabajar juntos para permitirle jugar. Si los jugadores estadounidenses no vacunados pueden jugar, a Djokovic como una de las leyendas de este juego, se le debe permitir jugar. ¡HAGAN QUE SUCEDA, USTA!», dice la petición.

Los problemas de inmigración han complicado un poco el año de Djokovic, ya que su negativa a vacunarse contra el covid-19 dificultó su participación en torneos de todo el mundo.

Novak Djokovic se niega a vacunarse

Antes de que comenzara el Abierto de Australia en enero, Djokovic fue deportado de ese país luego de un período de detención y no pudo defender su título.

Más tarde, el tenista le dijo a la BBC que estaría dispuesto a perderse torneos para mantener su condición de no vacunado y renunció a jugar en varios torneos a lo largo del año, incluidos los que tienen lugar en Estados Unidos, como el Miami Open y el Indian Wells.

Sin embargo, Djokovic jugó en dos Grand Slams este año: en Roland Garros, donde alcanzó los cuartos de final y perdió ante el posterior campeón Rafael Nadal, y en Wimbledon, donde defendió su título tras vencer 4-6, 6-3, 6-4, 7-6. a Nick Kyrgios en la final.

Actualmente, Djokovic no puede ingresar a Estados Unidos, y con su participación en el Abierto de Australia también en duda debido a las leyes que podrían prohibirle ingresar al país por otros tres años, la próxima aparición del tenista en un Grand Slam podría ser en Roland Garros en 2023.

El US Open comienza en Flushing Meadows, Nueva York, el 29 de agosto.