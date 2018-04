Este equipo invirtió 743 millones de euros para ganar una Champions

Una Champions en siete años es el pobre balance del Barcelona en Europa, donde llegó a ganar dos Copas de Europa entre 2009 y 2011 y encadenar seis semifinales consecutivas. Si bien su dominio liguero en España se encuentra fuera de toda duda (está cerca de ganar la séptima de las últimas 10), en Europa ha perdido su poder a base de eliminaciones.

El equipo azulgrana suma tres años cayendo en cuartos, una trayectoria contra la que se ha luchado desde la directiva en materia de fichajes, como rodear a Messi de los mejores jugadores posibles para reinar en Europa y acercar al rosarino al Balón de Oro. Sin embargo, la inversión realizada en las últimas siete temporadas solo se ha reflejado en un entorchado: el de Berlín con la MSN y Luis Enrique.

El gasto acumulado en fichajes en ese periodo asciende a unos 743.5 millones de euros repartidos en 25 jugadores, si se toma en cuenta que el Barça no pudo inscribir jugadores en la ventana de verano de la 15-16 por la sanción de la Fifa, a pesar de lo cual fichó a Arda Turan y Aleix, que recién pudieron jugar a partir de enero.

En la temporada posterior a Wembley 2011, el Barça de Pep Guardiola se reforzó con dos jugadores, Alexis y Cesc (60 millones de euros). En la siguiente, y la primera de Tito Vilanova, llegaron Jordi Alba y Song (33 millones), el verano de menor inversión en Can Barça. Un año más tarde aterrizó Neymar, cuyo fichaje finalmente quedó fijado en 109 millones.

En el verano de 2014, Zubizarreta, por entonces responsable deportivo, se arremangó previendo la sanción de la Fifa. Entonces llegaron siete jugadores: los porteros Ter Stegen y Bravo, los defensas Vermaelen, Mathieu y Douglas, el centrocampista Rakitic y el delantero Luis Suárez, con un desembolso de 167,5 millones.

Después de la sanción tras ganar el triplete, el Barcelona no pudo inscribir a Arda y Aleix (52 millones). Y al curso siguiente, el último de Luis Enrique, llegaron seis futbolistas, ya con Robert Fernández al mando de la secretaría técnica: los valencianistas Alcácer y André, los franceses Digne y Umtiti, el holandés Cillessen y el recuperado Denis Suárez, por un total de 122.75 millones.

El verano pasado, el de la marcha de Neymar, supuso un récord de inversión en el Barça: 187 millones, y eso que no pudo concretar en agosto las llegadas de Coutinho y/o Di María. A este monto hay que sumar los 11.8 millones de Yerry Mina (no se contabilizan los 120 millones de Coutinho, puesto que no puede jugar Champions). Las altas fueron Deulofeu (recomprado y cedido en invierno), Semedo, Paulinho y Dembélé.

Con información de Marca.

