Mineco propone vía férrea para reducir costos por «crisis de contenedores»

Tras el incremento del costo de fletes para el traslado de contenedores el Ministerio de Economía busca proponer la vía férrea para reducir costos en el traslado.

La Federación Centroamericana de asociaciones y cámaras exportadoras emitió un comunicado la semana pasada donde habían indicado que la denominada “crisis de contenedores” ha repercutido en las exportaciones de la región centroamericana y del Caribe. Y según la información, el aumento del costo de los fletes ha afectado colateralmente el comercio internacional de los países.

Por ello, la Comisión Portuaria Nacional ha indicado que pese a la pandemia, Guatemala ha crecido en la movilización de contenedores. Sin embargo, explicó que a raíz de la epidemia existe un incremento en el costo de los fletes y se prevé un retraso para regresar a los términos que existían antes.

Ante tal incremento, el Ministro de Economía, Antonio Malouf, informó que se está trabajando en un proyecto de una vía férrea hacía la frontera de México y luego a Estados Unidos para que este sea más factible por el incremento de los fletes.

Autoridades de la Comisión Portuaria indicaron que esta “escasez” de contenedores no significa que no existan contenedores disponibles, lo que sucede es que los mismos se encuentran almacenados en varios puertos del mundo por lo cual no han podido retornar a los puertos de Asia, principalmente China, lo que puede provocar desbalance entre oferta y demanda.