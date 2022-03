Mineduc reconoce que al menos 8 mil escuelas no tienen condiciones para recibir alumnos

Más de un millón de niños y niñas no pueden regresar a las escuelas actualmente y no es por el covid-19, sino porque al menos 8 mil 900 escuelas tienen problemas de agua potable y saneamiento.

El ministerio de educación reconoció que existen 8 mil 945 centros establecimientos en condiciones no aptas para recibir a los niños, niñas y adolescentes para que empiecen el ciclo escolar 2022, pero no es por el virus del covid-19, sino porque tienen problemas de agua potable y saneamiento. Incluso, miles de escuelas no tienen sanitarios al servicio de los estudiantes.

Esta vez autoridades del Ministerio de Educación acudieron a una citación al Congreso de la República con diputados para hablar al respecto, lugar donde reconocieron esa situación.

El hecho que esa cantidad de escuelas no estén aptas para ser usadas, significa que un millón y medio de estudiantes no pueden acudir a las aulas a recibir sus clases.

Las diputadas y diputados del bloque Semilla, indicaron que encontraron varias situaciones negativas para los estudiantes si pretenden que regresen a las clases de manera presencial, diciendo que deben mejorar las condiciones de las escuelas y mejorar el acceso al internet.

Según las autoridades de educación, en el 2020 el numero de escuelas con problemas era de poco mas de 11 mil.

Actualmente hay registradas cerca de 9 mil establecimientos que necesitan