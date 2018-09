Después de al menos un año, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) realice una consulta comunitaria para que la Minera San Rafael pueda reactivar sus operaciones.

Minera San Rafael volvería a operar

La consulta a las comunidades deberá hacerse “inmediatamente”, para que el reinicio de las actividades de la empresa no se demore más.

Sin embargo, el fallo no es claro al determinar si la consulta es o no vinculante, y no fija plazos.

Comentarios

comentarios