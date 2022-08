El Ministerio de Comunicaciones recibirá ofertas para comprar 10 puentes Bailey debido a que no tienen ninguno disponible en estos momentos.

Tras el derrumbe de varios puentes en Guatemala por las fuertes lluvias, el Ministerio de Comunicaciones estará recibiendo ofertas para poder adquirir al menos 10 puentes Bailey, ya que hasta la fecha solamente tienen uno disponible.

Según el Ministro Javier Maldonado, no hay puentes debido a que Gobiernos anteriores los han instalado y esto ha provocado que no estén disponibles en estos momentos.

El último puente destruido fue el “Canchó, Quiché” que fue inaugurado en julio de este año y que por las lluvias un mes después colapsó… Este paso anexo ubicado en el kilómetro 157 de la carretera a Santa Cruz del Quiché costó al menos 12 millones de quetzales.

Ante ello, el Ministro de Comunicaciones, afirmó que la estructura no se destruyó, sino fue el material que utilizaron en la conformación del puente. Además, fue enfático en decir que la cartera de comunicaciones no paga, ni recibe un trabajo si está en mal estado o si el mismo no está con las cualidades del contrato.

En su momento el vocero del Ministerio de la Defensa confirmó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, adquirió cinco puentes Warren por un valor de Q139.25 millones.

Dos de estos puentes iban a ser utilizados para habilitar el paso en el kilómetro 15.5 de ruta al Pacífico, jurisdicción de Villa Nueva, sin embargo, esto no fue así y fueron utilizados en otros departamentos del país.