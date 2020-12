Ministerio de Trabajo comienza con verificaciones de pago de aguinaldo

Este miércoles, el Ministerio de Trabajo inicia con inspecciones por la entrega del aguinaldo, tras presentar el Plan de Verificación de Pago de ese beneficio.

Serán 2 mil 300 operativos en todo el país, indicaron autoridades de Trabajo en conferencia, y se estima un millón 300 mil trabajadores que serán verificados.

Según los funcionarios estiman terminar el 2020 con 27 mil verificaciones en diferentes materias, como suspensión de contratos por covid-19 y otros.

Dulce Zúñiga, Inspectora General de Trabajo, dijo que las inspecciones de la prestación anual serán realizadas por 124 inspectores en el país.

El #MIntrab planea llevar a cabo 2 mil 300 inspecciones para verificar el cumplimiento de la prestación del aguinaldo para los trabajadores, la cual debe pagarse el 50% en la primera quincena de diciembre y el 50% restante en la segunda quincena de enero. pic.twitter.com/fjjTjgcLQI — MINTRAB (@MINTRABAJOGuate) December 16, 2020

Por su parte, la viceministra Isabel Salazar, enfatizó que el operativo puede extenderse hasta el 31 de enero, pues son dos fases de pago.

«El proceso de inspección es una verificación inicial y luego prevenciones que son verificadas posteriormente, lo cual conlleva de que puedan alargarse las inspecciones», dijo.

Salazar agregó que han verificado normas de higiene y seguridad ocupacional por la prevención de la Covid-19, además de operativos por trabajo infantil relacionados a la pirotecnia.

«Resaltamos el trabajo de los inspectores por las condiciones que existen en el país», enfatizó la Viceministra.

En otros temas, el titular de la cartera, Rafael Rodríguez Pellecer, indicó que existió una pérdida de afiliación al IGSS pero esta se recupera con la reapertura de la economía.

Dijo que la suspensión de contratos no conlleva que se reduzca o elimine el aguinaldo, sino que el cálculo se hace sobre el derecho que el trabajador tenía en el salario devengado, según interpretación de la Corte de Constitucionalidad.

«Las sanciones por no pagar, será una multa entre 8 y 18 salarios mínimos para las actividades no agrícolas. Primero en las verificaciones se hace una prevención para que el empleador pague; y luego, si no lo hizo, se inicia el proceso sancionatorio», explicó.