Ministro de Gobernación señala falta de presupuesto para aumentar agentes de PNC

El Ministro de Gobernación ha reconocido que mantienen un déficit de 17 mil agentes de la Policía Nacional Civil. Pero al mismo tiempo indica que no pueden crecer considerablemente en numero porque no tienen el presupuesto suficiente.

El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, indicó que actualmente hay 43 mil agentes de la Policía Nacional Civil para prestar seguridad en el país, pero en un día el 40% es el que está en turno, debido a los horarios de cada grupo.

Es decir que agentes activos solo hay alrededor de 15 mil por turno.

Según el ministro tienen planificado aumentar el número de agentes a 45 mil 500, sin embargo, no pueden apresurar el aumento y o hacerlo en mayor numero porque no cuentan con el presupuesto para ello. Por consiguiente podrían graduar a más policías, pero no tienen armas para darles, tampoco uniformes y comida y tampoco lugares donde dormir.

El ministro Barrientos dijo que ante las necesidades que han identificado, hay un déficit de 17 mil agentes de PNC, pero justificó que necesitan presupuesto.

Sin embargo, no quiso dar detalles de cuanto necesitan de ampliación presupuestaria, pues se limitó en decir que se están analizando todas las necesidades actuales para plantear la propuesta de incremento en presupuesto, ya sea para este año o para el próximo.