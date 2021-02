Ministro de Gobernación sin asistir a reuniones con bancadas de oposición

El Ministro de Gobernación, Gendri Reyes ha sido citado constantemente desde noviembre para participar en distintas reuniones con bloques legislativos, sin embargo las bancadas de oposición como UNE, Semilla, Winaq, URNG, entre otras se quejan de que no acude a sus llamados.

Esto es lo que ha respondido el Ministro al respecto:

“No es ausencia, aquí no tenemos que tergiversar las cosas. Qué es lo que está pasando en la actualidad, me cita una bancada pero otra bancada me ha citado con una fecha anterior y yo cumplo lo que la ley establece”, indicó.

El Ministro reiteró que se trata de información falsa que están dando algunos diputados, al decir que él no quiere asistir.

«Nosotros somos respetuosos de la ley y estamos para ser propositivos, el Ministerio de Gobernación tiene la mejor predisposición del trabajo»

El Ministro si ha acudido a reuniones con diputados de bloque como UCN, TODOS, Vamos y CREO, pero no ha llegado a las reuniones con bancadas de oposición. Por otro lado, tiene una interpelación en el pleno pendiente con el diputado Bernardo Arévalo de Semilla.