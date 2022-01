Ministros podrían tener más herramientas legales para ausentarse del Congreso

Los ministro de Estado ahora podrían tener más herramientas legales para ausentarse al Congreso de la República y no rendir cuentas ante los diputados. Esto luego de algunas aclaraciones de la Corte de Constitucionalidad relacionadas a la asistencia de funcionarios de Gobierno ante diputados y el Pleno del Organismo Legislativo.

Este jueves los magistrados de la Corte de la Constitucionalidad durante una audiencia pública, dieron respuesta a tres consultas enviadas por el presidente Alejandro Giammattei relacionadas a la asistencia de funcionarios de Gobierno ante diputados y el Pleno del Congreso de la República. Incluye asistencia a citaciones de fiscalización, opinión de diputados e interpelaciones a ministros.

Primero, la CC ha aclarado que las comisiones de trabajo ya no podrán citar a un funcionario o empleado público si el tema que van a abordar está fuera de la competencia del trabajo que realizan en la sala de trabajo.

La CC indica que la Comisión deberá reunir el quórum del 25% de los integrantes de la comisión y con el presidente de la misma presente. De no ser así, el funcionario podrá retirarse y esperar una nueva fecha y hora para otra citación.

Otra duda planteada por el Ejecutivo, es sobre la prerrogativa de la irresponsabilidad de opinión, que la Constitución Política de la República les otorga a los diputados.

La CC respondió que, si bien tienen irresponsabilidad, la Constitución «únicamente se refiere a aquellas opiniones que los diputados exterioricen en el desarrollo de sus funciones, legales y constitucionales, y en el ejercicio de sus derechos y de las representaciones especiales» que se les otorgue.

Respecto a las interpelaciones a ministros de Estado, también habían dudas.

La CC respondió que la interpelación inicia desde que es solicitada y notificada; que no puede darse permiso a un ministro para ausentarse de país cuando esté siendo interpelado, que el funcionario podrá retirarse si no hay quórum; y que los ministros sí pueden abstenerse de responder preguntas que no estén relacionadas al tema que motivó el juicio político.