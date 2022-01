Minnie Mouse cambia su vestimenta a un traje y causa indignación

Los principales personajes de Disney llevan ya casi 94 años acompañando a niños alrededor del mundo en su infancia. A pesar del paso del tiempo, estos dibujos animados siguen siendo los favoritos de los más pequeños y sus icónicas apariencias se han mantenido intactas durante muchos años, hasta ahora.

Todos recordamos a Minnie Mouse con un vestido rojo con lunares blanco y un lazo a juego, pero ahora, por primera vez en la historia, la ratona más famosa del mundo se vestirá con un traje azul de Stella Mc Carteny para celebrar los 30 años de Disneyland París.

La diseñadora, feliz por vestir a Minnie, asegura que «siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón, compartimos los mismos valores». Por eso mismo, quería un traje especial para ella que reflejara la felicidad, la libre expresión y la autenticidad que encarna.

Sin embargo, la noticia no ha tenido la acogida que se esperaba y rápidamente se ha servido la polémica en redes y en las cadenas de televisión más conservadoras de Estados Unidos. Miles de personas han mostrado su frustración y no entienden por qué Minnie Mouse tiene que llevar pantalones y no puede ir con su icónico vestido.

«Están destruyendo el tejido de nuestra sociedad» o «la izquierda no descansará hasta dejarnos sin dibujos animados», han sido algunas de las frases dichas en la cadena conservadora Fox, criticando el nuevo aspecto de Minnie Mouse.

Fuente: CNN en español

