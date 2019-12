Mira el nuevo tráiler de ‘Top Gun’ con Tom Cruise

Tom Cruise llega justo en el último segundo con el regalo navideño definitivo.

El último tráiler de “Top Gun: Maverick” ya está disponible y es lo máximo.

Cruise acudió a Twitter para compartir el avance de dos minutos y 20 segundos con un simple subtítulo: “Nos vemos en el cielo”.

El tráiler muestra el personaje icónico de Cruise de la exitosa película de 1986, el teniente Pete “Maverick” Mitchell, presentándose a una generación más joven de pilotos.

Un narrador dice: “Sus hazañas son legendarias. Lo que tiene que enseñarte puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”.

Los fanáticos reaccionaron de inmediato con gran emoción.

“Me enamoré de @TomCruise por primera vez en Top Gun. Todavía es, sin duda, una de mis películas favoritas. Escuchar la canción del tema lentamente a través del avance me llevó de nuevo a la primera vez que la vi. Estoy lista para esto”.

I fell in love with @TomCruise for the first time in Top Gun. It's still, hands down, one of my favorite movies. Hearing the theme song slowly through the trailer took me back to the first time I watched it. I'm so ready for this.

— Jen Warren (@Jen_Warren88) December 16, 2019