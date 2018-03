‘Miranda’, de “Sex and the City”, se postula a gobernadora de NY

La actriz y activista Cynthia Nixon, una de las cuatro protagonistas de la famosa serie televisiva “Sex and the City”, anunció el lunes su candidatura a gobernadora del estado de Nueva York para las elecciones de noviembre.

Nixon, de 51 años, mundialmente conocida como la exitosa abogada Miranda en “Sex and the City”, disputará el cargo en las primarias demócratas de septiembre al actual gobernador, el también demócrata Andrew Cuomo, de 60, electo en 2010 y que aspira a un tercer mandato.

Nixon nunca antes había presentado su candidatura a un cargo público. Si es electa, sería la primera gobernadora mujer de Nueva York y también la primera abiertamente homosexual.

“Algo tiene que cambiar. Queremos que nuestro gobierno vuelva a trabajar por la asistencia médica, el fin del encarcelamiento masivo, para reparar nuestro estropeado metro. Estamos enfermos de políticos más preocupados por titulares y por el poder que por nosotros”, añade en el video, que la muestra en su casa con sus hijos, caminando por la ciudad y en el tren.

El triunfo de Nixon daría un respiro al alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, enemistado con Cuomo.

