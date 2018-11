Modelo revela cómo estuvo cerca de la muerte en una banda elástica

Una modelo chilena casi muere durante la grabación de un comercial para una marca de automóviles. Aunque el hecho sucedió en julio de 2017, no fue sino hasta ahora que fue divulgado el video del dramático momento.

Maura Bellagamba estaba en una banda elástica cuando fue disparada sin autorización.

La modelo, quien tuvo que usar un cuello ortopédico, no quiso divulgar el video en ese momento.

Fue la cuenta de Instagram Grillofilms la que lo hizo público y la joven lo replicó en su cuenta.

“Soy yo la del video, me empeñé mucho en hacer bien la escena, lo que me cegó de lo mal preparado del ejercicio. La mitad de la producción quería que lo repitiera. Pueden creer que yo misma fui el muñeco de prueba. Se suponía que haríamos una pequeña prueba, pero me lanzaron al tiro sin mi consentimiento”, aseguró Bellagamba en su cuenta sobre la grabación del comercial.

“Finalmente solo llamaron a mi pareja para que me fuera a buscar. Ni siquiera estaban preparados con primeros auxilios, tuvimos que hacernos cargo y costear la urgencia en la clínica”, explicó la joven de 21 años, quien se salvó gracias a que fue gimnasta desde niña y a “la elasticidad” que su cuerpo adquirió.

Acción Film, productora del comercial, publicó un comunicado en el cual constató que la modelo fue trasladada a la emergencia de un hospital, “inmediatamente después del incidente”.



Además, asegura se costearon los gastos médicos y se le dieron los procedimientos preventivos en el lugar de la filmación.

El diario BioBioChile entrevistó a Juan Pablo Aliaga, experto en efectos especiales y que estuvo presente el día de la grabación.

Aliaga contó que la modelo no fue llevada a emergencias sino hasta después de transcurridas cuatro o cinco horas de ocurrido el incidente.

“La persona que estaba a cargo de esa maniobra era un tarado. La chica terminó con toda la adrenalina arriba, por lo que no sentía dolor. Yo les dije que la llevaran de inmediato al hospital, pero hicieron caso omiso”, narró.

