Estos modelos de vehículos ya no son permitidos en Uber

La empresa internacional que proporciona servicio de transporte privado Uber ya no autoriza registrar vehículos de modelos anteriores a 2009. Sin embargo, cuando la compañía inició operaciones en Guatemala (diciembre 2016) se aceptaban vehículos de 2007.

Las políticas de la empresa especifican que el máximo de antigüedad es de 10 años, por lo que al haber llegado a 2018, los únicos aceptados serán los de 2009 en adelante. Además, los automotores deben de ser de cuatro puertas, con maletero, en buen estado y contar con seguro.

Un año #JuntosEnElViaje, lleno de miles de conversaciones y kilómetros recorridos en Guatemala y eso es gracia a ustedes, nuestros héroes. ❤️ pic.twitter.com/5GjY7LpFZz — Uber Guatemala (@Uber_GT) March 5, 2018

Desde que inició operaciones en el país, Uber no ha cubierto la demanda con los socios (conductores) disponibles, como algunos usuarios han constatado al intentar ubicar un vehículo o por el tiempo de espera.



La empresa no detalla cuántos socios que se inscribieron en 2016 con modelos 2007 siguen prestando el servicio, aunque exconductores afirman que fueron dados de baja, versión que no confirma Uber.

Puedes ser socio de Uber

Para ser socio-conductor de UBER debes cumplir con los siguientes requisitos:



Mayor de 21 años.

Certificado de antecedentes penales y policiacos.

Documento Personal de Identificación (DPI).

Licencia de conducir.

Modelo de vehículo de un máximo de 10 años de antigüedad (2009 en adelante).

Tarjeta de circulación.



Calcomanía electrónica

marcas de autos permitidas. Sigue este enlace para conocer las

¡Oportunidades de ganancias para miles y miles de familias en solo 1AñoJuntosEnElViaje! 😳 👏🏻 pic.twitter.com/1DHb43UoZt — Uber Guatemala (@Uber_GT) January 16, 2018

Facturación electrónica



Los socios-conductores también deben cumplir con responsabilidades impositivas ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). “Para facilitar el proceso, hemos creado una plataforma de facturación electrónica que permite llevar la contabilidad fácilmente y cumplir con dichas obligaciones”, detalla la compañía.

Agrega que no retiene los impuestos en nombre de cada socio-conductor, pues es responsabilidad de estas personas completar este proceso.

Comentarios

comentarios