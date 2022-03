Moderna dice que su vacuna contra la COVID-19 funciona en niños

Con base en los datos, Moderna dijo que solicitará a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que autorice el uso de la vacuna en este grupo de edad más joven en las próximas semanas.

«Debido la necesidad de una vacuna contra la COVID-19 en bebés y niños pequeños, estamos trabajando con la FDA de EE.UU. y los reguladores a nivel mundial para enviar estos datos lo antes posible», dijo el CEO de Moderna, Stéphane Bancel. «Creemos que estos últimos resultados… son buenas noticias para los padres de niños menores de 6 años».

We're announcing positive interim data from the Phase 2/3 KidCOVE study of our #COVID19 vaccine (mRNA-1273) in children 6 months to under 2 years and 2 years to under 6 years of age.https://t.co/CqdRMSv3Kv pic.twitter.com/whcObVY4CD

— Moderna (@moderna_tx) March 23, 2022