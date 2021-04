Momias antiguas desfilarán por las calles de El Cairo

Las momias antiguas de los faraones reales de Egipto emergerán de sus lugares de descanso este fin de semana y desfilarán por las calles de El Cairo en busca de un nuevo hogar.

Lo que suena como la trama de una película es, de hecho, parte de una fastuosa celebración de la historia de Egipto y un proyecto para trasladar algunos de sus mayores tesoros a una nueva instalación de alta tecnología.

El sábado, las momias de Ramsés el Grande y 21 de sus compañeros faraones participarán en lo que se anuncia como «El desfile dorado del Faraón», un evento muy esperado organizado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

Se informa que las celebraciones incluirán carros tirados por caballos, coros cantando en idiomas antiguos y una plétora de estrellas de cine y dignatarios, pero las autoridades egipcias han mantenido los detalles oficiales del evento bajo llave.

«Es una sorpresa», dijo a CNN Ahmed Ghoneim, director ejecutivo del Museo Nacional de la Civilización Egipcia, la institución que será el lugar de descanso final de las momias.

Sin embargo, es difícil mantener un evento de esta magnitud como una sorpresa, especialmente cuando recientemente se llevaron a cabo ensayos generales en el centro de El Cairo. Los egipcios emocionados tomaron fotos de vehículos de momias hechos a medida adornados con motivos antiguos dorados y las subieron rápidamente a las redes sociales.

El viaje final de las momias de Egipto

El objetivo del desfile es trasladar a los 18 reyes y cuatro reinas de Egipto, junto con sus ataúdes y pertenencias, de su antiguo hogar en el Museo Egipcio.

Serán transportados cinco kilómetros al sur, a su nuevo lugar de descanso de alta tecnología en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia (NMEC).

No, no es el enorme Gran Museo Egipcio de Giza, que también se abrirá al público a finales de este año. El NMEC es un museo completamente diferente en el barrio Fustat de El Cairo que completará un trío de museos de temática egipcia imperdibles en El Cairo y sus alrededores.

Aunque el NMEC tuvo una apertura parcial en 2017, el desfile significará la gran inauguración.

«Es una inauguración presidencial», dice Ghoneim. Y la finalización del Salón de las Momias Reales, que parece ser una experiencia de museo única.

«La idea no son las momias, la idea es cómo exhibes las momias … Es cómo cuentas la historia, es el ambiente, es el ambiente que sientes cuando entras», agregó.

Ghoneim dice que los visitantes que entren al Salón de las Momias Reales experimentarán algo parecido a entrar en una tumba en el Valle de los Reyes.

Las 22 momias reales son del Imperio Nuevo, una era en la que las tumbas se construían bajo tierra con entradas ocultas para protegerlas de los ladrones de tumbas. Un mundo aparte, y unos 600 años, de sus extravagantes contrapartes reales del Imperio Antiguo que construyeron colosales tumbas piramidales.

Preparando las momias

El Dr. Mostafa Ismail, jefe de conservación del Laboratorio de Conservación de Momias y Almacén del NMEC, dirigió un equipo de 48 personas para preparar las momias reales.

El proceso de conservación, le dijo a CNN, implica colocar cada momia en una cápsula de nitrógeno libre de oxígeno «que puede mantenerla preservada sin ser dañada por los efectos de la humedad, especialmente estamos hablando de bacterias, hongos e insectos».

La cápsula está rodeada de material blando que distribuye la presión y reduce las vibraciones durante el transporte.

Cuando las momias lleguen al NMEC, las unidades de exhibición tendrán exactamente las mismas condiciones que las cápsulas de nitrógeno. «Así que no habrá ningún shock para la momia cuando la saquemos de la caja y la coloquemos en estas unidades», agrega Ismail.

Acompañando a cada momia estarán las pertenencias descubiertas junto a ellas, incluidos sus ataúdes.

Las pantallas también mostrarán tomografías computarizadas que revelan lo que hay debajo de las envolturas y, a veces, cualquier fractura en los huesos o enfermedades que afligieron a la realeza.

«Lo principal que queremos que los visitantes sepan sobre estas momias es cómo han sido momificadas y preservadas durante mucho tiempo», explicó.

Cuando se le preguntó si su equipo descubrió algo nuevo sobre las momias al prepararlas para la mudanza, Ismail comentó: «muchas cosas», pero ninguna que revelaría antes del desfile. Así que hay más sorpresas por delante.

Un nuevo centro cultural en El Cairo

Sin duda el Salón de las Momias Reales será la atracción estrella para los visitantes del Museo Nacional de la Civilización Egipcia, pero el director ejecutivo Ahmed Ghoneim espera posicionar el museo de manera diferente a sus instituciones vecinas.

«No me estoy enfocando en la era faraónica como la mayoría de la gente pensaría», dice. «La mayoría de los egipcios y no egipcios, cada vez que van a un museo egipcio, piensan que van a ver a los faraones», explica. «Aquí me estoy estableciendo de manera diferente, estoy contando una historia diferente, atravesando la historia y llegando hasta el presente».

La primera exposición temporal se centrará en los textiles y la moda egipcia. «Toda la historia, desde las alfombras hasta la ropa», dice Ghoneim.

A través de las exposiciones, el museo contará una historia más rica de los logros de la civilización egipcia. Pero el museo también será un centro cultural.

«Un lugar que ofrece de todo, en parte educativo, en parte cultural, en parte de diversión, en parte comedor nocturno, etc. Es algo que es único», afirma.

Y por fin, 3.234 años después de su muerte, Ramsés II finalmente podrá ser enterrado.

El museo estará abierto al público el día después del desfile, el 4 de abril. El Salón de las Momias Reales se abrirá dos semanas después, el 18 de abril. El desfile del faraón se transmitirá en vivo en el canal de YouTube del Ministerio de Turismo y Antigüedades.