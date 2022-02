Kevin Moscoso hace aguantar a Comunicaciones para pasar a cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf

Comunicaciones avanzó a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf al derrotar en penales al Colorado Rapids.

Los cremas empataron la serie contra el cuadro estadounidense con un marcador global de 1-1.

La ventaja en el partido de ida conseguida con el tanto del cubano Karel Espino, daba a los albos un pequeño respiro en Denver, incluso con condiciones de clima extremas.

Y es que el Dick’s Sporting Goods Park daba un escenario frío que pronosticaba un partido complicado para los cremas. Se determinaban al menos 12 grados bajo cero.

En el primer tiempo y durante todo el partido, la figura blanca se ubicó en el arquero Kevin Moscoso, quien se cansó de quitar anotaciones a los locales.

Moscoso pudo detener las arremetidas de los estadounidenses y mantener su arco sin mayores sobresaltos.

Sin embargo, la anotación buscada por Colorado cayó a los 28 minutos, cuando Max Alves remató con comodidad frente al arco.

Los cremas vivieron un primer tiempo para el olvido, más cuando a los 13 minutos, el defensa Stheven Robles fue expulsado tras una dura entrada contra un rival.

⚽ Goaaal @ColoradoRapids!

Max Alves with a great finish takes the lead at home!#SCCL22 pic.twitter.com/Jotu8orIA5

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 24, 2022