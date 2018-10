Los malos resultados del Real Madrid en sus últimos encuentros pone en la cuerda floja la continuidad de Julien Lopetegui como técnico del equipo blanco.

Los merengues apenas han sumado un punto en los últimos tres partidos de la liga española que tiene como líder al Sevilla.

En la UEFA Champions League la situación no es muy diferente, pues fracasó ante el CSKA Moscú de visitante.

Tales resultados encienden las alarmas en la directiva del Madrid, cuyo presidente Florentino Pérez ya tiene en la mira a varios nombres para sustituir a Lopetegui.

Lo siento mucho madridistas y @realmadrid no he sabido llevar al equipo, voy a pensarlo bien y en los próximos días hablaré

~~

I am very sorry Madridistas and @realmadrid I did not known how to take the team, I will think it over and in the next few days I will talk.#HalaMadrid pic.twitter.com/vY4QyevfgB

— JulenLopetegui (@JulenLopetegui) October 7, 2018