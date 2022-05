MP asegura que existen varias denuncias contra ex fiscales de FECI

El Ministerio Público asegura que hay una cantidad grande de denuncia contra ex fiscales de FECI con los que afirma se mantienen las investigaciones en su contra, esto en respuesta a una publicación del medio The New Yorker quien entrevisto a los ex fiscales.

Tras la publicación del medio estadounidense The New Yorker, titulado «El Exilio de los Esfuerzos Anticorrupción de Guatemala», en donde menciona a los operadores de justicia del paí y los casos de corrupción que estuvieron a su cardo de investigar, Ministerio Público ha emitido un comunicado en el que aseguran que las personas ahí mencionadas, siendo estas la ex fiscal general Thelma Aldana, los ex fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, Andrei González y Rudy Herrera, así como la ex juez Erika Aifan, se mantienen bajo investigación en el país.

Según el ente investigador esto se hace en el cumplimiento de sus funciones y señala que existen denuncias donde los antes mencionados son señalados de delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, peculado, tráfico de influencias, revelación de información confidencial o reservada, asociación ilícita, falsedad material, encubrimiento propio, lavado de dinero, violación a la constitución, cohecho pasivo, entre otros.

De acuerdo la información entregada por el Ministerio Público: los ex funcionarios tienen una decena denuncias en su contra que se contabilizan así:

Thelma Aldana 33 denuncias

Juan Francisco Sandoval 58 denuncias

Andrei González 9 denuncias

Rudy Herrera 6 denuncias

Erika Aifan 29 denuncias

Con esto, el Ministerio Público reafirma que ha solicitado ordenes de captura a nivel nacional e internacional en contra de los ex funcionario y que continuaran con las acciones legales que se han emprendido.