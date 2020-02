MP imputa otros dos delitos a exdiputado Armando Escribá

Se inicia la audiencia de primera declaración en contra de Armando Escribá, donde el ministerio público encontró dos delitos más en su contra.

El ex diputado Armando Escribá solicitó separar a la juez de mayor riesgo D, Erika Aifán por considerar que el proceso por ser de menor impacto, debía conocerse por un juez de orden común y no por uno de mayor riesgo, sin embargo la juez rechazó la petición y dio inicio a la audiencia de primera declaración en su contra, por su presunta vinculación en el caso Construcción y Corrupción, donde el ministerio público además de los delitos de fraude y concusión le agregó dos delitos más que aparentemente el ex parlamentario cometió.

En estos nuevos delitos, el fiscal aseguró que se habría cometido lavado al adquirir una avioneta, una lancha y un helicóptero para dar apariencia de lícito al dinero, propiedades que según la fiscalía, Escribá no declaró lo cual constituye un segundo delito.

De momento el ministerio público ha concluido su imputación, se espera que en la próxima audiencia la defensa de presente sus argumentos a favor del imputado.