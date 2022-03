MP pide enviar a juicio a abogado en el caso «Fiscales»

El Ministerio Público a solicitado que se envía juicio al abogado Arturo Estuardo Berreondo, señalado de supuestamente haber buscado beneficios de forma anómala para un patrocinado suyo y así fiscales de Chiquimula cerraran un caso a su favor.

La Fiscalía de Asuntos Internos, solicitó al juez de mayor riesgo B, que el Abogado Arturo Estuardo Berreondo, sea enviado a juicio por el delito de tráfico de influencias, al acusarlo de supuestamente haber acudido a un grupo de fiscales de la agencia de Chiquimula para buscar beneficios propios.

Según se indica, Berreondo fungió como abogado de Salvador Orellana y Orellana, sin embargo este se habría puesto de acuerdo con los fiscales para presuntamente extorsionar a su patrocinado y al obtener el dinero, trasladarlo a los agentes para que estos cerraran un presunto caso en contra del empresario.

Por este caso, ya son 5 los agentes fiscales que han sido enviados a juicio.

Por su parte, el abogado afirma que este no tiene relación con los hechos que el ministerio público le recrimina, ya que si bien es cierto intento representar a Orellana, este cuando le diò a conocer el precio de sus honorarios ya no lo volvió a buscar por lo que no tenía relación con la víctima.

De momento se espera que el juez Miguel Ángel Gálvez de a conocer su resolución sobre el caso este viernes.