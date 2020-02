Por considerar que hay suficientes indicios en su contra, el Ministerio Público ha solicitado a la juez de mayor riesgo D que el ex diputado Armando Escriba sea ligado a proceso penal dentro del caso Construcción y Corrupción.

El ministerio público ha solicitado a la juez de mayor riesgo D, Erika Aifan, que el ex diputado Armando Escriba quede ligado a proceso penal por los delitos de fraude, concusión, lavado de dinero y falsedad de declaración jurada, por su presunta implicación en el caso Construcción y Corrupción.

Según la fiscalía especial contra la impunidad, Escribá había participado en la supuesta extracción anómala de fondos del ministerio de comunicaciones en el año 2011, durante la emergencia de la erupción de Pacaya y la tormenta tropical Agatha, donde obtuvo contratos por medio de empresas ligadas a su persona, Y obtuvo los fondos para posteriormente ayudar al financiamiento de la campaña del ex ministro de comunicaciones Alejandro Sinibaldi.

Por su parte, la defensa de Escribá asegura que muchos de los indicios que dice la fiscalía tener en contra de su defendido, son ilegales, pues se obtuvieron cuando este aún era parlamentario del Congreso de la República y por el derecho de inmunidad que este gozaba no podían investigarlo, por lo que lo presentado por FECI no tendría validez, así también afirmó que todas las acciones que le reprochan a Escribá fueron avaladas por terceros pues en los documentos no figuran las firmas del ex diputado.

Se tiene previsto que la audiencia continúe el próximo 27 de febrero, para que la defensa concluya su argumentación y así también se conozca la decisión de la juez Aifán sobre si liga o no a proceso penal al ex parlamentario.