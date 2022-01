MP presenta nueva petición de retirar inmunidad a Erika Aifan

El Ministerio Público ha informado de la presentación de una segunda solicitud de retiro de inmunidad en contra de la Juez de Mayor Riesgo D, Erika Aifan.

La fiscalía especial Contra la Impunidad ha presentado una nueva solicitud de antejuicio en contra de la juez de mayor riesgo D, Erika Aifan, al asegurar que pudo haber cometido otros hechos ilícitos.

Según indica, el comunicado emitido por el ente investigador, por segunda vez se le señala de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, pero esta vez cometidos supuestamente dentro del caso Odebrecht.

El señalamiento indica, que la juez pudo extralimitarse en sus funciones luego que hace un mes esta autorizara que en un caso que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad desarrolla en contra de un periodista, se conexara a la carpeta judicial que es de su conocimiento en dicho juzgado.

A pesar de que el nuevo caso surgió de una declaración dada por el ex ministro de comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, dentro del caso Odebrecht, la fiscalía abrió una causa penal ante el Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera instancia Penal, donde el juez B, Geisler Smaily Pérez conocía las actuaciones, no obstante, por derivarse de la carpeta que ya con anterioridad conocía Aifan, y por ser un caso en reserva, la juzgadora decidió que dicha carpeta debía ser trasladada a sus manos para seguir conociendo el proceso pues no debía separarse.

Por esta decisión, la fiscalía ya había impugnado la decisión, a la cual ahora suma la petición de antejuicio en contra de la juzgadora.

Aifan de momento se ha limitado a indicar que no puede dar declaraciones pues existe un proceso de recusación en su contra y por lo tanto no puede externar opinión.