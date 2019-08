MrSandmanChallenge el reto que pone a las mascotas a bailar

Recientemente se dio a conocer en redes sociales un nuevo reto que llamado #MrSandmanChallenge que hace bailar a las mascotas.

Los vídeos subidos por los internautas se han vuelto virales y que está conquistando las redes por su nivel de ternura.

Todo comenzó en la aplicación de «Tik Tok», la cual se conoce por hacer vídeos cortos y creativos con música de fondo.

El primer vídeo realizado bajo este «Challenge», ha sido el de un gato canadiense, el cual aparece en varias siendo cargado por su dueño y aparece en imágenes con la canción de fondo llamada ‘Mr Sandman’ de The Chordettes.

Here’s a video of my cat Tuti doing the #MrSandmanChallenge 😹 pic.twitter.com/VT8n6DAdak

Luego de esto, varias mascotas, en su mayoría felinos, han participado de este reto, que aparecen al ritmo de la canción y con un filtro especial que divide los cuados.

Tofu takes on the #MrSandmanChallenge! Look at those chest floof wiggles! 🤪🤪🤪 #MrSandman @tiktok_us pic.twitter.com/4uA3Hdnuyo

— Tofu the Corgi (@tofu_corgi) August 23, 2019