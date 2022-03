Muere Emilio Delgado, legendario intérprete de Luis en «Plaza Sésamo»

Emilio Delgado, quien pasó más de 40 años entreteniendo a generaciones de niños interpretando a Luis, el dueño de la tienda Fix-It Shop en “Plaza Sésamo”, murió a los 81 años, según su manager.

«Nos entristece la noticia del fallecimiento de Emilio. Emilio fue un talento inmenso que trajo tanta alegría y sonrisas a sus seguidores. Muchos lo extrañarán y sabemos que su legado perdurará. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos, incluida su esposa, Carole”, dijo Robert Attermann, CEO de A3 Artists Agency.

El actor murió el jueves en su casa en la ciudad de Nueva York. Le habían diagnosticado mieloma múltiple, un cáncer de la sangre, en 2020, según un reporte de TMZ que cita a su esposa.

Antes de la pandemia a principios de 2020, Delgado se había mantenido activo en el teatro, protagonizando «Quijote Nuevo», una versión de «Don Quijote». Su extenso trabajo escénico incluyó su desempeño como director artístico del Barrio Theatre Ensemble del Este de Los Ángeles.

Aun así, será mejor recordado por el popular programa infantil. Delgado había citado la importancia del programa de PBS como un referente cultural en la forma en que se representaba a las personas de color en la televisión.

«Por primera vez en la televisión mostraron a los latinos como seres humanos reales», dijo Delgado al Houston Chronicle en 2020. «No éramos drogadictos. No éramos sirvientas ni prostitutas, que era la forma en que nos mostraban en televisión y en el cine. Aquí, en ‘Plaza Sésamo’ había diferentes personas que hablaban diferentes idiomas y comían alimentos interesantes y todos eran estadounidenses», dijo.

“Un querido miembro de la familia Sésamo durante más de 50 años, su calidez y humor que invitó a los niños a compartir una amistad que se ha hecho eco a través de generaciones”, dijo Sesame Workshop sobre Delgado en un comunicado. «Al frente de la representación, Emilio se enorgullece de reclamar el ‘récord del papel de mayor duración para un mexicano-estadounidense en una serie de televisión’. Estamos muy agradecidos de que haya compartido su talento con nosotros y con el mundo».

Más allá de «Plaza Sésamo», Delgado apareció en series como «Law & Order», y al principio de su carrera en los dramas «Lou Grant» y «Falcon Crest». También coprotagonizó la película para televisión de 1975 «I Will Fight No More Forever», una historia real sobre el jefe nativo americano Nez Perce, el jefe Joseph.

Delgado nació en Calexico, California, pero fue criado por sus abuelos en Mexicali que está al otro lado de la frontera entre Estados Unidos y México.

*Con información de CNN