Muere famoso DJ con cientos de seguidores en Guatemala

El famoso DJ de origen sueco conocido como Avicii murió a los 28 años este 20 de abril, informó su representante en las redes sociales. La popular estrella europea tenía afinidad con centenares de guatemaltecos desde su primer concierto en el país, en 2012.

“Con profunda pena anunciamos la muerte de Tim Bergling, también conocido como Avicii. Fue encontrado sin vida en Mascat, Oman, este viernes 20 de abril por la tarde. La familia está devastada y pide a todos que, por favor, se respete su privacidad en este difícil momento. No se harán más declaraciones”, indicó su manager.

Avicii nació en Estocolmo, Suecia, el 8 de septiembre de 1989. Fue el creador de algunos éxitos como Levels, Wake Me Up, Hey Brother, Addicted to You, Broken Arrows o For a Better Day.

La carrera del DJ

Desde temprana edad, en 2010, Avicii logró posicionarse en el puesto 39 en la lista de los 100 mejores DJs de la revista especializada DJmag. En 2011 subió al sexto puesto en la misma lista y en el 2012 llegó al tercero, manteniéndose en el mismo hasta 2013.

Avicii anunció su retiro de los escenarios en marzo de 2016 por tiempo indefinido. Sin embargo, el año pasado participó en el Empire Music Festival (EMF) que se realizó en el país.

