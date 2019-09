Muere hija de mujer que recibió disparo en el estómago durante su embarazo

La pequeña hija de Desire Guardiola murió después de haber nacido cinco semanas y media antes por una cesárea de emergencia después de que le dispararon en un robo en su casa.

Por ello, tres personas están acusadas ​​de robo agravado con delito grave en primer grado con un arma mortal.

La policía de Austin, Texas, Estados Unidos, dice que la pareja ingresó al departamento familiar y robó drogas y dinero a punta de pistola.

Desire, que tenía 34.5 semanas de embarazo de su hija, y su novio fueron atacados por los ladrones. Ella recibió un disparo.

Los médicos llevaron rápidamente a la mujer al hospital donde dio a luz a Emery Skye, quien fue puesta en soporte vital.

Ocho días después, Emery falleció mientras su madre y su padre la abrazaban.

En un relato desgarrador de lo que sucedió esa noche, Desire le comentó a Mirror sobre el trauma y la pérdida por la que está pasando y cómo Dios la está ayudando.

Cuando me enteré de que estaba embarazada, siempre me pregunté en quién te convertiría y si estaría sana, y recé y esperé poder darte una gran vida.

Días después, también fue publicada otra carta para realizar una despedida a su hija y que mencionaba el ataque

«Hola, soy Emery Skye. Nací 5.5 semanas antes porque dos personas irrumpieron en el departamento de mi mamá y le robaron.

No estoy seguro de por qué hicieron eso. ¿No saben que ella estaba preparando todo para que yo volviera a casa pronto?

Le dispararon, la bala casi me pega. Afortunadamente, el EMS llegó rápidamente. Mi mami sobrevivió. Ella ahora tiene muchas grapas en su estómago. Gracias al Hospital St. David’s también viví.

Escuché a mi mamá y mi abuela decir lo perfecta que soy. Pero cada vez que entra el médico puedo escuchar a mi mamá llorar.

Dice que mi cerebro no tiene actividad. La bala hizo que mi cerebro no tuviera oxígeno.

Dicen que nunca podré abrir los ojos ni hacer nada en absoluto. Lo siento mami, realmente lo estoy intentando.

No sé por qué esas personas nos hicieron esto. Por qué me lastimarían a mí o a mi mamá. Pero hoy un hombre llamado Jesús me dijo que me iba a hacer mejorar, dijo que sería uno de sus ángeles.

Podría vigilar a mi mamá y a toda mi familia. Estoy muy emocionada. Nunca voy a dejar el lado de mi mami.

Ahora puedo ver, veo a mi mami. Ella es tan hermosa pero está llorando, todos están llorando. Puedo ver a una bebé con un vestido blanco. Creo que ella está durmiendo. Oh … creo que ella soy yo».