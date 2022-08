Muere Vin Scully, legendaria voz de los Dodgers de Los Ángeles

El legendario locutor Vin Scully, la voz de los Dodgers de Los Ángeles durante más de seis décadas, murió a la edad de 94 años, anunció el equipo el martes.

«Hemos perdido un ícono», dijo Stan Kasten, presidente y director ejecutivo de los Dodgers en un comunicado.

«Vin Scully sw los Dodgers fue una de las mejores voces en todos los deportes. Era un gigante, no solo como locutor, sino también en lo humanitario», dijo Kasten.

«Amaba a la gente. Amaba la vida. Amaba el béisbol y a los Dodgers. Y amaba a su familia. Su voz siempre la escucharemos y quedará grabada en nuestras mentes para siempre».

El querido locutor de radio y televisión, que nació como Vincent Edward Scully en Nueva York el 29 de noviembre de 1927, murió en su casa en Hidden Hills, condado de Los Ángeles, según el equipo. Le sobreviven sus cinco hijos, 21 nietos y seis bisnietos.

Entre sus muchos reconocimientos, Scully recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el Premio Ford C. Frick del Salón Nacional de la Fama del Béisbol y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Graduado de la Universidad de Fordham, Scully comenzó su carrera con los Dodgers en su hogar original en Brooklyn, Nueva York, cuando fue reclutado por el locutor del Salón de la Fama Red Barber para ser el tercer hombre en el equipo de transmisión.

A los 25 años, se convirtió en la persona más joven en transmitir un juego de la Serie Mundial en 1953 y cuando, dos años después, Barber se fue para unirse a los Yankees de Nueva York, Scully era la voz de los Dodgers.

Barber fue una influencia temprana en el joven locutor cuando le dijo al Salón de la Fama del Béisbol: «Red fue mi maestro… y mi padre. No sé, podría haber sido el hijo que nunca tuvo. No fue tanto que me enseñara a transmitir. Era una actitud. Llega temprano al parque. Haz tu tarea. Estar preparado. Ser preciso».

Desde la posición de la cabina de transmisión, Scully se convirtió en el narrador de la historia de las mejores franquicias del béisbol. Estuvo allí cuando los «Boys of Summer» ganaron su primera Serie Mundial en 1955 y narró las entradas finales del juego perfecto de Don Larsen en la Serie Mundial de 1956. Ese fue uno de los más de 20 juegos sin hits que Scully cubrió en su carrera, anotó el equipo.

Cuando la franquicia se fue abruptamente de Brooklyn a Los Ángeles en 1958, Scully también partió de su ciudad natal para extender una carrera de 67 años con los Dodgers, la permanencia más larga de cualquier locutor con un solo equipo, dijo el equipo.

Además de cubrir a los Dodgers, también se le escuchó en la televisión nacional como locutor de golf, fútbol y béisbol.

Sus momentos más famosos incluyen cuando Hank Aaron de los Braves conectó su jonrón 715 en Atlanta, adelantándose a Babe Ruth, y el jonrón en la parte baja de la novena del lesionado Kirk Gibson en el Juego 1 de la Serie Mundial de 1988.

Scully transmitió su último partido en casa para los Dodgers el 25 de septiembre de 2016.

En una entrevista de 2020 con CNN, Scully describió cómo se sintió: «Cuando salía del Dodger Stadium, mi último día en el estadio, colgué un gran letrero en la puerta de la ventana de la cabina que decía: ‘Te extrañaré’. Así es como me sentía acerca de los fans».