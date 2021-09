Muere Willie Garson un actor de ‘Sex and the City’ y ‘White Collar’

En "Sex and the City" Garson interpretó a Stanford Blatch, amigo y confidente de la protagonista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker). Estaba programado para aparecer en la nueva entrega de la serie "And Just Like That", que se estrenará en HBO Max a finales de este año.