Aumentan muertes de niños por desnutrición en Guatemala

Del 1 de enero al 9 de junio murieron 25 niños por desnutrición aguda, 21 de ellos con menos de 24 meses de nacidos.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) reconoció que la cifra de fallecidos supone un incremento de siete más que en igual etapa de 2017.

Y que al menos cuatro de los bebés perdidos en esta ocasión estaban fuera del sistema de salud pública, o sea, murieron en su domicilio.

Alta Verapaz (11 muertes), San Marcos y Huehuetenango (5 cada uno), mostraron la mayor incidencia de la problemática.

No obstante, también ocurrieron decesos en Chiquimula, Sacatepéquez, Jalapa e Izabal.

Desnutrición de larga data

La VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (Ensmi, 2013-2014) mostró que 46.5 por ciento de los menores de 5 años padecen de desnutrición en Guatemala.

El estudio abarcó 22 mil 464 hogares de los 22 departamentos del país y mostró que la mayor presencia de casos está en áreas rurales (53 %).

Mas la desnutrición crónica también afecta a 34.6 % de los menores de 5 años de edad en zonas urbanas.

Señales de alerta

El retardo en el crecimiento en relación con la edad es una de las señales principales de la desnutrición.

Las causas de su expansión en Guatemala son varias y por ello el combate a las mismas debe ser coordinado de manera interinstitucional.

Entre los factores desencadenantes están los embarazos tempranos, la llegada de hijos no deseados, la falta de escolaridad o instrucción y, sobre todo, la pobreza que alcanza a más del 59.3 % de la población.

Promesa incumplida

“Nos hemos propuesto una meta ambiciosa: reducir un 10 % la desnutrición crónica en 10 años. Me han dicho que es imposible. Me digan lo que me digan, que se conceda el milagro por el bien de Guatemala”, expresó Jimmy Morales en su discurso inaugural como gobernante.

“No renunciaré a esos objetivos y no descansaré hasta lograrlos”, enfatizó, durante la ceremonia celebrada el 14 enero de 2016.

