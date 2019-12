Mujer asegura fue forzada a tener intimidad con el príncipe Andrés

Una mujer estadounidense que acusó al pedófilo condenado Jeffrey Epstein de crímenes sexuales reveló nuevos detalles de la noche en la que según ella la obligaron a realizar actos sexuales con el príncipe Andrés de Gran Bretaña.

En su primera entrevista en Reino Unido, Virginia Giuffre, anteriormente conocida como Virginia Roberts, dijo en el programa Panorama de BBC que cuando tenía 17 años fue víctima de tráfico de personas por Epstein y forzada a tener relaciones sexuales con sus amigos, incluido el duque de York. Giuffre también acusó al príncipe, que ha negado repetidamente las acusaciones, de mentir sobre su encuentro, e instó al público británico a respaldarla por encima de Andrew.

“Estoy llamando a esto mentiras, porque lo son”, dijo. “Él sabe lo que pasó. Sé lo que pasó, y solo hay uno de nosotros diciendo la verdad, y sé que soy yo”, dijo Giuffre a la BBC.

El Palacio de Buckingham negó sus acusaciones en un comunicado a CNN el lunes.

“Se niega enfáticamente que el duque de York haya tenido alguna forma de contacto o relación sexual con Virginia Roberts. Cualquier afirmación de lo contrario es falsa y sin fundamento”, dice el comunicado.

Bailando en un club nocturno de Londres

Giuffre alega que en 2011 Epstein la trajo a Londres, donde le presentaron al príncipe Andrés y fue a bailar a un club nocturno con Epstein, su entonces novia Ghislaine Maxwell y el príncipe.

Giuffre, en un caso de difamación en 2015 presentado contra Maxwell, alegó que “se vio obligada a tener relaciones sexuales con este príncipe cuando era menor de edad en tres ubicaciones geográficas diferentes”, incluyendo Londres, Nueva York y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El caso se resolvió en 2017.

Maxwell ha negado todas las acusaciones en su contra. Sus abogados han negado previamente que haya participado en abuso sexual o tráfico sexual.

En las presentaciones judiciales, Maxwell y su abogado retratan a Giuffre como una narradora poco confiable, señalando errores en ciertas fechas y cifras que ella proporcionó.

Giuffre ha dicho que las imprecisiones fueron equivocaciones.

El príncipe Andrés le dijo al mismo programa de la BBC en noviembre: “Puedo decirte categóricamente que no recuerdo haberla conocido en absoluto. No recuerdo haber tomado una fotografía y he dicho de manera constante y frecuente que nunca tuvimos ningún tipo de contacto sexual de ningún tipo”.

Giuffre detalló la noche con el príncipe Andrés

Giuffre dijo que en el club nocturno Tramp, en Londres, en una sección VIP, Andrés le ordenó un vodka y le pidió que bailara.

“Es el bailarín más horrible que he visto en mi vida”, dijo Giuffre a la BBC. “Quiero decir que fue horrible y este tipo estaba sudando sobre mí, sudaba como, como si estuviera lloviendo básicamente en todas partes, estaba asqueada de eso, pero sabía que tenía que mantenerlo feliz porque eso es lo que Jeffrey y Ghislaine esperaban de mí”.

Cuando salieron del club, Giuffre dice que recibió instrucciones de Maxwell. “En el auto, Ghislaine me dice que tengo que hacer por Andrew lo que hago por Jeffrey y eso me enfermó”, dijo la denunciante, y agregó que tuvo relaciones sexuales con el príncipe en la casa de Maxwell en Belgravia, en Londres.

“No sucedió”, le dijo el príncipe Andrés a la BBC el mes pasado. “… Eso no pudo haber sucedido porque la fecha que se sugiere que estaba en casa con los niños”, dijo.

El príncipe Andrés ha negado vehementemente todas las acusaciones de Giuffre. “No recuerdo haber conocido a esta señora, en absoluto”, dijo a la BBC en noviembre.

El príncipe podría ser citado ante la justicia

El príncipe Andrés podría ser citado para dar evidencia en los casos en una corte estadounidense de cinco mujeres que acusaron a Epstein de abusar sexualmente de ellas, según el programa Panorama de la BBC.

David Boies, un abogado que representa a las mujeres, dijo que había solicitado una entrevista con el príncipe Andrés para escuchar una explicación de su tiempo con Epstein.

“Hay preguntas que tenemos que él necesita responder. Le hemos propuesto que lo haga en una entrevista. Hasta ahora se ha negado a hacerlo”, dijo Boies a CNN.

“Si no va a hacer una entrevista voluntaria, la única forma que tenemos es a través de una citación”, dijo Boies, y agregó que tenía cinco citaciones redactadas para el testimonio del príncipe Andrés.

Las citaciones tendrían que ser firmadas por un juez cuando el príncipe estuviera en territorio estadounidense, informó la BBC. Si no quiere dar pruebas, el príncipe podría desafiar las citaciones en la corte, dice la BBC.

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a testificar o dar una declaración bajo juramento sobre el caso, durante una entrevista con el programa Newsnight de la BBC el mes pasado, el príncipe Andrés dijo que “tendría que tomar todos los consejos legales que haya … Pero si el impulso llegara a su fin y el consejo legal fuera hacerlo, entonces estaría obligado a hacerlo”.

Giuffre le pide al público británico que se ponga a su lado

Epstein, un delincuente sexual condenado, murió en agosto mientras esperaba juicio por nuevos cargos de tráfico sexual; el médico forense de la Ciudad de Nueva York determinó que había muerto por suicidio.

El Palacio de Buckingham dijo en respuesta a la entrevista que el duque “lamenta inequívocamente su asociación imprudente con Jeffrey Epstein” y “simpatiza profundamente con los afectados que desean alguna forma de cierre”.

La BBC habló con Giuffre antes de que Andrés fuera entrevistado en noviembre, cuando dijo que no recordaba haberse reunido con ella y que “no sudaba en ese momento” debido a una afección médica. Durante la entrevista, también se le preguntó al príncipe sobre una foto que parecía mostrarlo con su brazo alrededor de la cintura de Giuffre; él respondió diciendo que “no recordaba haberse tomado la fotografía” y sugirió que la foto podría haber sido falsificada.

Después de la entrevista de Andrés, Giuffre le dijo a la BBC que se mantenía en su versión de los acontecimientos.

“Las personas en el interior seguirán inventando estas ridículas excusas como si que su brazo fue alargado o que la foto está manipulada”, dijo.

En una presentación de la corte federal de 2015, Giuffre alegó que Epstein la obligó a realizar actos sexuales con varios hombres prominentes, incluido el príncipe Andrés en 2001. Todos los hombres negaron las acusaciones.

Giuffre dijo que implora al público británico que “se pare” a su lado y que “no acepte que esto está bien”.

“Esta no es una historia sórdida de sexo”, dijo. “Esta es una historia de tráfico, esta es una historia de abuso y esta es la historia de los muchachos de la realeza”.

*Con información de CNN

